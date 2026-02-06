Інтерфакс-Україна
Події
19:32 06.02.2026

США розширили антиіранські санкції, додавши до них 14 танкерів

Влада США додала 14 танкерів "тіньового флоту" до санкційних списків, пов'язаних з Іраном.

"Сьогодні Державний департамент вводить санкції проти багатьох організацій, окремих осіб і суден, щоб припинити потік доходів, які режим в Тегерані використовує для підтримки тероризму за кордоном і придушення своїх громадян. В рамках цих заходів Державний департамент ідентифікує 14 суден "тіньового флоту" як власність організацій, що беруть участь у транспортуванні іранської нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції", - повідомили в п'ятницю в американському Мінфіні

Крім того, обмеження введені проти 15 компаній, зокрема з Туреччини, ОАЕ та КНР. Санкції торкнулися також двох фізичних осіб.

"В результаті сьогоднішніх санкційних заходів і відповідно до указу президента №13846, все майно і майнові інтереси зазначених або іншим чином заблокованих осіб, що знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні або під контролем громадян США, блокуються і мають бути повідомлені в Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Крім того, блокуються всі організації та фізичні особи, які прямо або опосередковано володіють 50 відсотками або більше майна однієї або декількох заблокованих осіб. Всі транзакції, що здійснюються громадянами США або всередині (або транзитом через) Сполучені Штати, які стосуються будь-якого майна або майнових інтересів зазначених або іншим чином заблокованих осіб, заборонені", - йдеться в повідомленні.

Обмежувальні заходи введені на тлі переговорного процесу між Вашингтоном і Тегераном. Раніше в п'ятницю в столиці Оману завершився черговий раунд переговорів. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі за їх підсумками заявив, що "досягнуто домовленості продовжити переговори. Час, місце і формат визначать влади наших країн". За його словами, консультації були "тривалими та інтенсивними".

 

 

 

Теги: #іран #санкції #сша

