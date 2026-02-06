Патрульна поліція: Рух на трасі Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) тимчасово заборонять – складні погодні умови

Патрульна поліція України попереджає про ускладнення погодних умов та введення тимчасової заборони руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів), на всіх дорогах країни можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.

"Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області вводиться тимчасова заборона руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) км 157+052 - км 254+068 з 18:30 6 лютого 2026 року", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції України у телеграм-каналі у п'ятницю увечері

Зазначається, що уночі засніжить на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Київської областей та в місті Києві. В Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях можливий крижаний дощ.

На дорогах можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. За таких погодних умов погіршується видимість; збільшується гальмівний шлях; у разі різкого маневру, автомобіль може занести.

"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 102. Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально", - наголошують у Патрульній поліції