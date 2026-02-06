Інтерфакс-Україна
Події
19:25 06.02.2026

Патрульна поліція: Рух на трасі Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) тимчасово заборонять – складні погодні умови

1 хв читати
Патрульна поліція: Рух на трасі Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) тимчасово заборонять – складні погодні умови

Патрульна поліція України попереджає про ускладнення погодних умов та введення тимчасової заборони руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів), на всіх дорогах країни можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.

"Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області вводиться тимчасова заборона руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) км 157+052 - км 254+068 з 18:30 6 лютого 2026 року", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції України у телеграм-каналі у п'ятницю увечері

Зазначається, що уночі засніжить на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Київської областей та в місті Києві. В Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях можливий крижаний дощ.

На дорогах можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. За таких погодних умов погіршується видимість; збільшується гальмівний шлях; у разі різкого маневру, автомобіль може занести.

"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 102. Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально", - наголошують у Патрульній поліції

 

Теги: #погода #рух #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 06.02.2026
В Україні у на вихідних збережеться легкий мороз, на півночі сніжитиме, а на півдні пройдуть дощі

В Україні у на вихідних збережеться легкий мороз, на півночі сніжитиме, а на півдні пройдуть дощі

15:57 03.02.2026
В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

12:47 31.01.2026
У Харкові призупинено роботу наземного міського електротранспорту та рух двома лініями метро

У Харкові призупинено роботу наземного міського електротранспорту та рух двома лініями метро

21:32 30.01.2026
Через погодні умови обмежено рух вантажівок в Полтавській та Дніпропетровській областях - Укртрансбезпека

Через погодні умови обмежено рух вантажівок в Полтавській та Дніпропетровській областях - Укртрансбезпека

20:20 29.01.2026
Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

19:51 29.01.2026
Пасажирські перевезення від STATUS TRAVEL — надійність, комфорт і точність у кожному маршруті

Пасажирські перевезення від STATUS TRAVEL — надійність, комфорт і точність у кожному маршруті

12:18 29.01.2026
Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

11:56 29.01.2026
"Укрнафта" концентрується на оновленні транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для персоналу

"Укрнафта" концентрується на оновленні транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для персоналу

19:04 26.01.2026
Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

07:21 24.01.2026
Потяги метро на "зеленій" лінії не курсують між лівим та правим берегами через ворожу атаку - КМДА

Потяги метро на "зеленій" лінії не курсують між лівим та правим берегами через ворожу атаку - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА