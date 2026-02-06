"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив ще три шкільні техлабораторії

Фото: Інтерпайп

Українська промислова компанія "Інтерпайп" спільно з Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та мерією продовжує розвивати систему технічної освіти в м. Дніпро і у п'ятницю офіційно відкрила ще три шкільні технічні лабораторії.

Згідно з інформацією компанії у п'ятницю, зараз як ніколи важливо будувати технологічну країну.

"Тому разом з міською владою модернізуємо технічну освіту в Дніпрі та формуємо цікавість до технічних наук у старшокласників. Сьогодні офіційно відкрили ще три шкільні технічні лабораторії. Вони - початкова ланка навчального маршруту для мехатроників, надзвичайно затребуваних сучасними виробництвами фахівців. Такі люди заміняють цілу команду, бо здатні самотужки налаштовувати, програмувати, ремонтувати та обслуговувати автоматизоване промислове обладнання", - констатується в пресрелізі.

І уточнюється, що в лабораторіях діти працюватимусь з міні-копіями промислових роботів, приблизно таким оснащені наші власні цехи. Підлітки збиратимуть та програмуватимуть свої перші лінії, вчитимуть фізику, математику та інформатику в цікавому інтерактивному форматі.

В роботі з розбудови технічної освіти "Інтерпайп" бере на себе змістовну частину – закупівлю меблів, ноутбуків, симуляторів промислового обладнання, верстатів тощо. Активну участь приймає в адаптації навчальних програм. Місто ж забезпечує гідні умови: на етапі підготовки в навчальних локаціях проводять капітальний ремонт.

При цьому нвагадується, що перший кабінет мехатроніки запрацював в 2019 році. І ось сьогодні існують вже 20 різних новітніх освітніх локацій у навчальних закладах всіх рівнів та два зрозуміли навчальні маршрути – кваліфікованого робочого та інженера-мехатроніка. З урахуванням системи міжшкільних заходів та змагань охоплено 13 тисяч дітей.

"Чи продовжимо ми "лупати скелю" і надалі? Безумовно. В поточному році до відкриття готуємо ще чотири сучасні освітні локації - шкільні кабінети праці та майстерні верстатників в професійно-технічному училищі", - резюмується в інформації компанії.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У її структурі - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.