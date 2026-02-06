Інтерфакс-Україна
Події
19:02 06.02.2026

"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив ще три шкільні техлабораторії

2 хв читати
"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив ще три шкільні техлабораторії
Фото: Інтерпайп

Українська промислова компанія "Інтерпайп" спільно з Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та мерією продовжує розвивати систему технічної освіти в м. Дніпро і у п'ятницю офіційно відкрила ще три шкільні технічні лабораторії.

Згідно з інформацією компанії у п'ятницю, зараз як ніколи важливо будувати технологічну країну.

"Тому разом з міською владою модернізуємо технічну освіту в Дніпрі та формуємо цікавість до технічних наук у старшокласників. Сьогодні офіційно відкрили ще три шкільні технічні лабораторії. Вони - початкова ланка навчального маршруту для мехатроників, надзвичайно затребуваних сучасними виробництвами фахівців. Такі люди заміняють цілу команду, бо здатні самотужки налаштовувати, програмувати, ремонтувати та обслуговувати автоматизоване промислове обладнання", - констатується в пресрелізі.

І уточнюється, що в лабораторіях діти працюватимусь з міні-копіями промислових роботів, приблизно таким оснащені наші власні цехи. Підлітки збиратимуть та програмуватимуть свої перші лінії, вчитимуть фізику, математику та інформатику в цікавому інтерактивному форматі.

В роботі з розбудови технічної освіти "Інтерпайп" бере на себе змістовну частину – закупівлю меблів, ноутбуків, симуляторів промислового обладнання, верстатів тощо. Активну участь приймає в адаптації навчальних програм. Місто ж забезпечує гідні умови: на етапі підготовки в навчальних локаціях проводять капітальний ремонт.

При цьому нвагадується, що перший кабінет мехатроніки запрацював в 2019 році. І ось сьогодні існують вже 20 різних новітніх освітніх локацій у навчальних закладах всіх рівнів та два зрозуміли навчальні маршрути – кваліфікованого робочого та інженера-мехатроніка. З урахуванням системи міжшкільних заходів та змагань охоплено 13 тисяч дітей.

"Чи продовжимо ми "лупати скелю" і надалі? Безумовно. В поточному році до відкриття готуємо ще чотири сучасні освітні локації - шкільні кабінети праці та майстерні верстатників в професійно-технічному училищі", - резюмується в інформації компанії.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У її структурі - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

Теги: #дніпро #інтерпайп #навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 04.02.2026
Фахівці із США втретє провели безоплатне навчання для українських реабілітологів, які працюють з людьми після ампутації

Фахівці із США втретє провели безоплатне навчання для українських реабілітологів, які працюють з людьми після ампутації

11:51 04.02.2026
У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space

У Дніпрі відкрили творчий простір-укриття Shelter-Art Space

10:42 04.02.2026
Охоронець автошколи з м.Дніпро разом з неповнолітнім сином коригував удари ворога - СБУ

Охоронець автошколи з м.Дніпро разом з неповнолітнім сином коригував удари ворога - СБУ

20:00 29.01.2026
Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого - КМДА

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого - КМДА

18:38 29.01.2026
Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

22:52 28.01.2026
Питання продовження канікул у Києві після 1 лютого визначить Рада оборони міста – Шмигаль

Питання продовження канікул у Києві після 1 лютого визначить Рада оборони міста – Шмигаль

11:49 26.01.2026
Українська промисловість відіграватиме основну роль у повоєнному відновленні – CEO "Інтерпайпа"

Українська промисловість відіграватиме основну роль у повоєнному відновленні – CEO "Інтерпайпа"

21:03 23.01.2026
Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

20:28 23.01.2026
Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

14:39 22.01.2026
Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА