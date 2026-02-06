Інтерфакс-Україна
Події
19:00 06.02.2026

П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

1 хв читати
П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

П’ятеро мирних жителів Синельниківського району Дніпропетровської області постраждали внаслідок російських атак у п’ятницю, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Синельниківщині під ударом БпЛА були Васильківська і Миколаївська громади. Постраждав 38-річний чоловік. Є пошкодження на території підприємства. Горів екскаватор. За уточненою інформацією, через ранкову атаку на Покровську громаду поранені четверо людей. 56-річна жінка – у важкому стані", - написав Ганжа в Телеграм.

Крім того, за його словами, протягом дня агресор атакував територію Нікопольського району FPV-дронами та артилерією.

"Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені 12 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник, гараж, авто, газогони та лінія електропередач. Понівечені підприємства", - повідомив голова обладміністрації.

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 06.02.2026
Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

13:27 06.02.2026
Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

11:35 06.02.2026
РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

11:08 06.02.2026
Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер

Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер

09:33 06.02.2026
Кропивницький під масованою атакою росіян – ЦПД

Кропивницький під масованою атакою росіян – ЦПД

09:08 06.02.2026
Протягом доби Харків і 10 населених пунктів області зазнали обстрілів: шестеро людей постраждали

Протягом доби Харків і 10 населених пунктів області зазнали обстрілів: шестеро людей постраждали

08:58 06.02.2026
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

19:02 05.02.2026
Загинула жінка у Нікопольському районі на Дніпропетровщині через артобстріл ворога

Загинула жінка у Нікопольському районі на Дніпропетровщині через артобстріл ворога

11:41 05.02.2026
Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

11:02 05.02.2026
Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА