П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

П’ятеро мирних жителів Синельниківського району Дніпропетровської області постраждали внаслідок російських атак у п’ятницю, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Синельниківщині під ударом БпЛА були Васильківська і Миколаївська громади. Постраждав 38-річний чоловік. Є пошкодження на території підприємства. Горів екскаватор. За уточненою інформацією, через ранкову атаку на Покровську громаду поранені четверо людей. 56-річна жінка – у важкому стані", - написав Ганжа в Телеграм.

Крім того, за його словами, протягом дня агресор атакував територію Нікопольського району FPV-дронами та артилерією.

"Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені 12 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник, гараж, авто, газогони та лінія електропередач. Понівечені підприємства", - повідомив голова обладміністрації.