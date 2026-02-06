Противнику знадобиться близько 2 років, щоб окупувати Донецьку область повністю, - співзасновники DeepState
Російським окупантам знадобиться щонайменше 742 дні або близько двох років для того, аби окупувати Донецьку область повністю, якщо вони зберігатимуть темпи просування минулого 2025 року, заявили співзасновники аналітичного OSINT-ресурсу DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий.
"Як швидко росіяни можуть окупувати Донецьку область? Це відповідь, яку дуже хоче почути президент США Дональд Трамп і багато американського естеблішменту. Якщо подивитися на статистику, то до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% території Донецької області", - сказав Микула під час презентації на спеціальній сесії Київського Безпекового Форуму у пʼятницю в Києві.
Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у DeepState зазначили, що за 2022 рік, і це в основному перші місяці повномасштабного вторгнення, ворог захопив ще 24,4% Донецької області. За 2023 по теперішній час противник окупував 21,8% Донецької області. Під контролем Збройних сил України залишається 21,5% області.
"Якщо взяти темпи 2025 року - бо це найбільш показовим, - то противнику знадобиться щонайменше 742 дня або близько 2 роки для того, аби окупувати Донецьку область повністю. Але треба розуміти, що війна - не лінійна історія. І будь-які події можуть вплинути, а тому ці два роки можуть розтягнутися і на 10", - зазначив Микула.
Співзасновники ресурси повідомили, що станом на зараз РФ окупувала 19,3% території України. 6,8% території країни звільнено і наразі знаходиться під контролем уряду.