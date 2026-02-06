Інтерфакс-Україна
Події
18:50 06.02.2026

Противнику знадобиться близько 2 років, щоб окупувати Донецьку область повністю, - співзасновники DeepState

2 хв читати

Російським окупантам знадобиться щонайменше 742 дні або близько двох років для того, аби окупувати Донецьку область повністю, якщо вони зберігатимуть темпи просування минулого 2025 року, заявили співзасновники аналітичного OSINT-ресурсу DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий.

"Як швидко росіяни можуть окупувати Донецьку область? Це відповідь, яку дуже хоче почути президент США Дональд Трамп і багато американського естеблішменту. Якщо подивитися на статистику, то до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% території Донецької області", - сказав Микула під час презентації на спеціальній сесії Київського Безпекового Форуму у пʼятницю в Києві.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у DeepState зазначили, що за 2022 рік, і це в основному перші місяці повномасштабного вторгнення, ворог захопив ще 24,4% Донецької області. За 2023 по теперішній час противник окупував 21,8% Донецької області. Під контролем Збройних сил України залишається 21,5% області.

"Якщо взяти темпи 2025 року - бо це найбільш показовим, - то противнику знадобиться щонайменше 742 дня або близько 2 роки для того, аби окупувати Донецьку область повністю. Але треба розуміти, що війна - не лінійна історія. І будь-які події можуть вплинути, а тому ці два роки можуть розтягнутися і на 10", - зазначив Микула.

Співзасновники ресурси повідомили, що станом на зараз РФ окупувала 19,3% території України. 6,8% території країни звільнено і наразі знаходиться під контролем уряду.

Теги: #донецька_область #прогноз #deepstate #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 06.02.2026
Двоє жителів Донеччини наводили ворожі КАБи на оборонців на Краматорському напрямку - СБУ

Двоє жителів Донеччини наводили ворожі КАБи на оборонців на Краматорському напрямку - СБУ

09:57 06.02.2026
Ворог окупував с. Дігтярне на південно-слобожанському напрямку та просунувся на краматорському напрямку – DeepState

Ворог окупував с. Дігтярне на південно-слобожанському напрямку та просунувся на краматорському напрямку – DeepState

15:07 05.02.2026
Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

11:02 05.02.2026
Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

17:59 04.02.2026
У Дружківці 7 загиблих, 15 поранених через удар РФ по ринку – ДСНС

У Дружківці 7 загиблих, 15 поранених через удар РФ по ринку – ДСНС

14:06 04.02.2026
Щонайменше 6 людей загинули, одна – поранена через ворожі удари по Дружківці – ОВА

Щонайменше 6 людей загинули, одна – поранена через ворожі удари по Дружківці – ОВА

13:47 04.02.2026
Ворог просунувся на покровському та слов'янському напрямках – DeepState

Ворог просунувся на покровському та слов'янському напрямках – DeepState

16:46 03.02.2026
Окупанти просунулися на покровському та слов'янському напрямках, ЗСУ відновили положення у Куп'янську – DeepState

Окупанти просунулися на покровському та слов'янському напрямках, ЗСУ відновили положення у Куп'янську – DeepState

10:17 03.02.2026
Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула – ОВА

Росіяни за добу 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула – ОВА

17:19 02.02.2026
Окупанти знов наростили темпи просування на минулому тижні, переважно на гуляйпільському напрямку – DeepState

Окупанти знов наростили темпи просування на минулому тижні, переважно на гуляйпільському напрямку – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА