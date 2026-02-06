Інтерфакс-Україна
18:46 06.02.2026

Ветеринарна мережа Zviropolis відкриє навесні у Варшаві четверту клініку

Мережа ветеринарних клінік Zviropolis ("Зверополіс") планує відкрити у березні 2026 року четверту локацію у Варшаві (Польща), повідомила співзасновниця мережі, ексзаступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"Наразі Zviropolis відкриває четверту клініку у Варшаві – вона розпочне роботу у березні, у районі Żoliborz", – написала вона у Facebook.

За словами Панаіотіді, інвестори мережі закликають до партнерства операторів ринку, підприємців та ветеринарних лікарів в Україні та Польщі. Вона підкреслила, що мережа відкрита до подальшого розвитку у Києві, попри складність поточних реалій.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Зверополіс" засновано 2018 року. Власниками та бенефіціарами компанії зазначені Панаіотіді та Марина Квашніна (по 50%).

За підсумками 2024 року, ТОВ "Зверополіс" отримало 5,8 млн грн доходу, що на чверть менше, ніж 2023 року, та 199,6 тис. грн чистого прибутку проти 2,2 млн попереднього року.

На початок 2026 року мережа нараховує шість локацій в Києві та три у Варшаві.

Теги: #варшава #zviropolis

