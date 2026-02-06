Інтерфакс-Україна
Події
18:41 06.02.2026

Держуніверситет "Київський авіаційний інститут" отримав статус національного

1 хв читати
Держуніверситет "Київський авіаційний інститут" отримав статус національного
Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Державному університету "Київський авіаційний інститут" статусу національного.

Відповідний документ №101/2026 від 6 лютого опубліковано на сайті очільника Української держави.

В указі зазначено, що статус національного надається, "враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Державного університету "Київський авіаційний інститут", його вагомий внесок у розвиток вищої освіти і науки України".

Теги: #каі #національний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 06.02.2026
Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

18:10 26.01.2026
В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

17:58 13.11.2025
"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

15:42 26.09.2025
Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

14:12 13.09.2025
Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

06:23 27.08.2025
Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

16:06 17.08.2025
Названі кандидати на посаду президента КАІ

Названі кандидати на посаду президента КАІ

12:54 13.08.2025
Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

19:25 31.07.2025
КАІ та Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні – Федоров

КАІ та Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні – Федоров

09:57 24.07.2025
Міносвіти оголосило конкурс на президента КАІ

Міносвіти оголосило конкурс на президента КАІ

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

Мирного мешканця поранено через удар російського дрона по прикордонному селу Харківської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА