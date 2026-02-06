Держуніверситет "Київський авіаційний інститут" отримав статус національного

Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Державному університету "Київський авіаційний інститут" статусу національного.

Відповідний документ №101/2026 від 6 лютого опубліковано на сайті очільника Української держави.

В указі зазначено, що статус національного надається, "враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Державного університету "Київський авіаційний інститут", його вагомий внесок у розвиток вищої освіти і науки України".