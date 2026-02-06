Інтерфакс-Україна
Події
18:36 06.02.2026

Окупанти атакували інфраструктуру Лозової Харківської області, місто переходить на альтернативне живлення – мер

Російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі, розташованої на території Лозівської територіальної громади Харківської області, повідомив мер міста Лозова Сергій Зеленський у п’ятницю.

"Стратегічно важливі об’єкти громади поступово переходять на альтернативні джерела живлення. Комунальники та енергетики вже працюють над локалізацією пошкоджень та відновленням стабільної роботи мереж", - написав Зеленський у телеграм-каналі, не уточнивши деталей.

 

