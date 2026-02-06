Інтерфакс-Україна
Події
18:14 06.02.2026

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" вперше виготовили шахтну лебідку

"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), уперше виготовив шахтну лебідку, яка страхує роботу комбайна під землею у складних і небезпечних умовах, повідомив завод у Facebook.

"Завод уперше виготовив шахтну лебідку – обладнання, яке допомагає на крутих пластах безпечно утримувати й переміщати очисні комбайни під час видобутку вугілля", – зазначається у повідомленні.

Лебідка розрахована на роботу з великими навантаженнями: її тягове зусилля становить 115 кН. Кілька режимів швидкості та захисні механізми допомагають контролювати роботу й підвищують надійність у процесі експлуатації.

Лебідка використовується у шахтах, небезпечних за газом і пилом, зокрема, на ділянках із великим кутом нахилу. Окрім основної функції, її застосовують і під час монтажних та допоміжних робіт у підземних виробках. Обладнання може працювати постійно разом з комбайном або виконувати окремі виробничі задачі.

"Востаннє лебідки цього типу випускалися ще у 2014 році на іншому підприємстві компанії "Корум". Для "Корум ДрМЗ" це перший досвід виготовлення такого обладнання", – йдеться у дописі.

Вартість обладнання не розголошується.

За даними YouControl, "Корум ДрМЗ", релокований 2022 року із Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро, у січні-вересні 2025 року отримав майже 90 млн грн збитку проти чистого прибутку 4,6 млн грн за аналогічний період 2024 року та дещо менший чистий дохід від реалізації – 844,6 млн грн.

За інформацією заводу, 2025 року він, зокрема, виготовив 358 од. підземного шахтного транспорту та понад 935 тис. запасних частин і комплектуючих, понад 400 металоконструкцій. Окремим напрямом стали ремонти комбайнів КПД.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" – операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Машинобудівні активи "ДТЕК Енерго" включають Дружківський машзавод (релокований в Дніпро), харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський РМЗ.

