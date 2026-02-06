Машинобудівники "ДТЕК Енерго" вперше виготовили шахтну лебідку

"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), уперше виготовив шахтну лебідку, яка страхує роботу комбайна під землею у складних і небезпечних умовах, повідомив завод у Facebook.

"Завод уперше виготовив шахтну лебідку – обладнання, яке допомагає на крутих пластах безпечно утримувати й переміщати очисні комбайни під час видобутку вугілля", – зазначається у повідомленні.

Лебідка розрахована на роботу з великими навантаженнями: її тягове зусилля становить 115 кН. Кілька режимів швидкості та захисні механізми допомагають контролювати роботу й підвищують надійність у процесі експлуатації.

Лебідка використовується у шахтах, небезпечних за газом і пилом, зокрема, на ділянках із великим кутом нахилу. Окрім основної функції, її застосовують і під час монтажних та допоміжних робіт у підземних виробках. Обладнання може працювати постійно разом з комбайном або виконувати окремі виробничі задачі.

"Востаннє лебідки цього типу випускалися ще у 2014 році на іншому підприємстві компанії "Корум". Для "Корум ДрМЗ" це перший досвід виготовлення такого обладнання", – йдеться у дописі.

Вартість обладнання не розголошується.

За даними YouControl, "Корум ДрМЗ", релокований 2022 року із Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро, у січні-вересні 2025 року отримав майже 90 млн грн збитку проти чистого прибутку 4,6 млн грн за аналогічний період 2024 року та дещо менший чистий дохід від реалізації – 844,6 млн грн.

За інформацією заводу, 2025 року він, зокрема, виготовив 358 од. підземного шахтного транспорту та понад 935 тис. запасних частин і комплектуючих, понад 400 металоконструкцій. Окремим напрямом стали ремонти комбайнів КПД.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" – операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Машинобудівні активи "ДТЕК Енерго" включають Дружківський машзавод (релокований в Дніпро), харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський РМЗ.