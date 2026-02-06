Інтерфакс-Україна
Події
18:08 06.02.2026

Глава МВС: У Києві працює більше 1300 пунктів обігріву, за необхідності їх кількість буде збільшено

Фото: МВС

Наразі у Києві функціонують 1395 пунктів обігріву, серед них більше 200 – від ДСНС, що розгорнуті на базі наметів, за необхідності їх кількість буде збільшено, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Попри всі намагання ворога зламати нас, занурити в хаос і холод, органи системи МВС цілодобово працюють для того, щоб допомогти кожному, хто цього потребує", – написав міністр у телеграм-каналі у п’ятницю. п’ятницю.

Він поінформував: "Наразі у Києві функціонують 1395 Пунктів Незламності. Зокрема, серед них – 211 пунктів надання допомоги ДСНС, що розгорнуті на базі наметів".

За словами Клименка, розташування пунктів обігріву можна знайти в застосунку Дія.

Глава МВС наголосив, що локації є автономними, вони оснащені тепло- та електрогенераторами, відвідувачам пропонують гарячі напої та можливість зігрітися.

"За необхідності кількість таких пунктів буде збільшено", – додав міністр.

Також він зазначив, що серед киян попит на допомогу великий. "Лише за минулу добу до нас звернулися майже 9 тисяч людей, а від початку роботи пунктів – майже 174 тисячі", - уточнив він.

Клименко звернув увагу на те, що на локаціях працюють психологи. "Ворог б’є не лише по інфраструктурі, а й по людській витривалості", - акцентував міністр, додавши при цьому, що з початку року психологи надали консультації та допомогу вже майже 34 тисячам громадян.

Глава МВС нагадав, що, за даними гідрометеорологічного центру, морозна погода триватиме ще щонайменше тиждень. "Сніг, ожеледиця та мінусова температура – ускладнюють ситуацію, але не зупиняють нашу роботу. Працюємо у посиленому режимі. Координуємо дії всіх служб. Робимо максимум, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки та допомогти людям пережити ці важкі дні", - підсумував Клименко.

Теги: #київ #пункти_обігріву

