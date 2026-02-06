Інтерфакс-Україна
18:05 06.02.2026

Київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи, взимку на вихідних буде по 6 рейсів

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про запровадження роботи Київської дитячої залізниці у зимовий період, що не практикувалося з моменту її відкриття.

"Київська дитяча залізниця вперше в історії перейшла на цілорічний режим роботи — і не зупиняє рух поїздів узимку. Раніше сезон перевезень був лише в теплу пору року, а тепер поїзди курсують і взимку", - повідомляється в телеграм-каналі УЗ у п’ятницю.

В повідомленні зазначається, що Київська дитяча залізниця працює автономно, на теплотязі, "тож не залежить від зовнішнього електроживлення". Вагони всередині опалюються.

За даними УЗ, дитяча залізниця у столиці до травня працюватиме по вихідних і робитиме шість рейсів. "Рейси у лютому, березні та квітні — у визначені вихідні дні. Час відправлення: 11:10, 11:50, 13:10, 13:50, 15:10, 16:30", - йдеться в повідомленні.

Київська дитяча залізниця є навчальним закладом УЗ, у якому школярі проходять профорієнтаційне навчання та професійну підготовку за залізничними спеціальностями і професіями, при цьому вони здійснюють пасажирські перевезення усіх бажаючих. Відкрита у 1953 році, знаходиться у Сирецькому парку в Шевченківському районі столиці, має загальну протяжність 3,7 км, дві станції та одну зупиночну платформу. Рухомий склад – паровоз, три тепловози, 11 пасажирських та три вантажні вагони, а також ручна дрезина. Зазвичай рейси виконує потяг з тепловоза та кількох пасажирських вагонів, у визначні дні в якості локомотива використовується паровоз.

Теги: #графік #дитяча_залізниця

