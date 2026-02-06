Міністри оборони України та Данії обговорили співпрацю по F-16 та Patriot і спільне виробництво

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про розмову з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, під час якої сторони обговорили питання співпраці, зокрема, спільного виробництва оборонної продукції.

"Посилення співпраці щодо боєприпасів для F-16, систем Patriot, спільного виробництва оборонної продукції та підтримки українських бригад. Данія — надійний партнер, який забезпечує реальні результати для оборони України", — написав Федоров в Х у п’ятницю за результатами розмови.