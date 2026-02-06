Інтерфакс-Україна
Події
17:25 06.02.2026

Міністри оборони України та Данії обговорили співпрацю по F-16 та Patriot і спільне виробництво

1 хв читати
Міністри оборони України та Данії обговорили співпрацю по F-16 та Patriot і спільне виробництво

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про розмову з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, під час якої сторони обговорили питання співпраці, зокрема, спільного виробництва оборонної продукції.

"Посилення співпраці щодо боєприпасів для F-16, систем Patriot, спільного виробництва оборонної продукції та підтримки українських бригад. Данія — надійний партнер, який забезпечує реальні результати для оборони України", — написав Федоров в Х у п’ятницю за результатами розмови.

Теги: #данія #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 06.02.2026
Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

14:22 04.02.2026
У Міноборони Польщі виявлено посадовця, який шпигував на користь РФ та Білорусі

У Міноборони Польщі виявлено посадовця, який шпигував на користь РФ та Білорусі

17:56 03.02.2026
Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню

Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню

14:40 03.02.2026
Швеція та Данія спільно закуплять для України сучасні зенітні гармати Tridon Mk2

Швеція та Данія спільно закуплять для України сучасні зенітні гармати Tridon Mk2

16:20 01.02.2026
Міноборони України: Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги - ППО, радари Saab, РЕБ та дрони

Міноборони України: Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги - ППО, радари Saab, РЕБ та дрони

23:43 31.01.2026
Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

22:56 31.01.2026
Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

12:34 31.01.2026
Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони

Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони

14:44 30.01.2026
Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

11:30 29.01.2026
Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА