Join UP! обслужив майже 415 тис. українських туристів у 2025р.

Туроператор "Join UP! Україна" обслужив майже 415 тис. вітчизняних туристів 2025 році, це на 60% більше, ніж у 2024 році, та у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Дозволю собі узагальнити 2025-й для українських туристів як рік остаточного подолання сумнівів та повернення до нормалізації подорожей, але з новими звичками. Індустрія продовжує пожвавлюватися і відновлюватися, це всі бачать. Однак поведінка туриста змінилася: важливими факторами вибору звичного запиту на умовне море чи в гори стали безпека та прогнозована логістика", - прокоментувала директорка "Join UP! Україна" Ірина Мосулезна.

За її словами, тепер українці подорожують не "безтурботно", як колись, а "свідомо", вони мають у пріоритеті відновлення сил, знайомий сервіс без сюрпризів та передбачуваний маршрут.

Українці частіше подорожують влітку та обирають вже знайомі напрямки. У літньому сезоні 2025 року разом із "Join UP! Україна" подорожували понад 242 тис. людей, що на 70% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Пік, як і у 2024 році, припав на липень: показник практично подвоївся порівняно з минулим роком та сягнув майже 67 тис. туристів проти понад 36 тис. відповідно.

Найбільш "тихим" місяцем у 2025 році був лютий: послугами туроператора скористались понад 12 тис. українців.

Набільш затребуваними, як і раніше, влітку залишалися Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія і Чорногорія з улюбленим форматом "все включено". Серед оновлень сезону - розширення пропозиції у Єгипті та Туреччині. До курортів у Червоного моря (Хургади, Шарм-еш-Шейху та Марса-Алама) додано новий курорт на північному Середземноморському узбережжі країни — Ель Аламейн. За напрямком Туреччина програма розширилася завдяки поверненню популярних курортів Бодрум і Даламан.

Взимку 2025 лідерами були Єгипет, ОАЕ та Шрі-Ланка. А найбільш популярні екзотичні напрямки 2024 року - Занзібар (Танзанія) та Домінікана - у 2025 році посунули новинка Join UP! В’єтнам (Фукуок) та Мальдіви.

Загалом масовий попит і далі тримається на "класичних", які перевірені часом і простіші з погляду логістики. Водночас інтерес до екзотики теж є. Навіть попри віддаленість і складніший маршрут, люди їдуть туди за тим самим: психологічною паузою для відновлення і перезавантаження. Часто більш дорогі порівняно з популярними напрямками екзотичні курорти (близько 200-250 тис. грн на двох і дорожче) туристи бронюють заздалегідь, що дає змогу заощадити кілька десятків тисяч гривень.

Мосулезна пояснює, що світовий тренд на автентичний досвід — не про екзотику заради екзотики, а про бажання вийти за рамки туристичних шаблонів і відвідати менш відомі чи популярні локації, а також пожити "як місцеві" і отримати максимально буденний досвід поза готелем, у тому числі спілкування з мешканцями. "Для українців цей тренд наразі проходить етап дуже прагматичного фільтрування і запит на автентичність частіше працює не як спонтанна пригода, а як досвід, який має бути упакований у комфортну програму відпочинку без стресу та зі зрозумілою логістикою", - каже вона.

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена у 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альби.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі в Катовіце, , перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.