В Україні у січні розмінували 1,34 тис. га сільгоспугідь — Мінекономіки

Оператори протимінної діяльності (ПМД) у межах державної програми компенсації вартості розмінування сільгоспземель у січні 2026 року завершили очищення 1,34 тис. га угідь, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом січня було виконано 12 угод, за які оператори отримали 76,43 млн грн виплат. Середня вартість розмінування 1 гектара землі в межах програми склала 57,1 тис. грн. Крім того, за минулий місяць було укладено вісім нових угод на очищення 3,56 тис. га загальною вартістю 258,68 млн грн.

Загалом з початку дії програми станом на 1 лютого 2026 року вже виконано 73 договори, що дозволило повернути в експлуатацію 13,63 тис. га сільгоспугідь. Сукупна вартість виконаних робіт склала 789,32 млн грн. На стадії реалізації наразі перебувають 98 угод на очищення 19,31 тис. га загальною вартістю 1181,48 млн грн.

Інфографіка міністерства також відображає зростання спроможностей сектору: станом на початок лютого в Україні працюють 134 сертифіковані оператори ПМД та 297 машин для розмінування. Відтак упродовж січня кількість операторів збільшилася на дві одиниці, а парк спецтехніки поповнився трьома машинами.

Державна програма компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення фінансується в межах інструменту ЄС Ukraine Facility. Водночас у січні 40 ветеранів та жінок із родин учасників бойових дій завершили навчання з нетехнічного обстеження територій у межах проєкту ПРООН та отримали працевлаштування у ДП ‘’Укроборонсервіс’‘.

Мінекономіки додало, що в Україні для формування плану гуманітарного розмінування на 2026 рік вперше використали цифрову платформу GRIT, за допомогою якої визначено 5 312 га пріоритетних ділянок для очищення коштом держави.