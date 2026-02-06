Інтерфакс-Україна
Події
17:10 06.02.2026

Генсек ОБСЄ обговорив з Кассісом та Лавровим необхідність припинення війни в Україні

1 хв читати

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу повідомив про розмову з головою ОБСЄ та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим щодо перспектив припинення російсько-української війни.

"Конструктивна дискусія разом з головою ОБСЄ Кассісом з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Ми обговорили необхідність припинення війни в Україні та готовність ОБСЄ підтримувати діалог і міжнародну взаємодію там, де це необхідно", - написав Сінірліоглу за підсумками розмови.

Теги: #обсє #лавров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 06.02.2026
Чинний голова ОБСЄ представив Україні та РФ однакові пропозиції під час візитів

Чинний голова ОБСЄ представив Україні та РФ однакові пропозиції під час візитів

02:42 03.02.2026
"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

21:43 02.02.2026
Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

Зеленський зустрівся з керівниками ОБСЄ Кассісом і Сінірліоглу

16:34 02.02.2026
Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

15:12 02.02.2026
Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

12:44 02.02.2026
Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

20:25 15.01.2026
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

18:02 29.12.2025
Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

18:00 29.12.2025
Заява Лаврова являється виправданням терористичних атак російської армії – ЦПД

Заява Лаврова являється виправданням терористичних атак російської армії – ЦПД

12:57 04.12.2025
Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА