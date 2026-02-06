Генсек ОБСЄ обговорив з Кассісом та Лавровим необхідність припинення війни в Україні

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу повідомив про розмову з головою ОБСЄ та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим щодо перспектив припинення російсько-української війни.

"Конструктивна дискусія разом з головою ОБСЄ Кассісом з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Ми обговорили необхідність припинення війни в Україні та готовність ОБСЄ підтримувати діалог і міжнародну взаємодію там, де це необхідно", - написав Сінірліоглу за підсумками розмови.