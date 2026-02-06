Інтерфакс-Україна
16:45 06.02.2026

Глава МАГАТЕ заявив про необхідність масштабних ремонтних робіт для посилення стійкості АЕС України

Українська електромережа знову стала об’єктом військового нападу протягом минулих вихідних, що призвело до значного впливу на роботу кількох регіонів України та атомних електростанцій (АЕС), необхідні масштабні ремонтні роботи, заявляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших аварій в мережі необхідні масштабні ремонтні роботи", – наводить МАГАТЕ його слова у повідомлені у соцмережі X у п’ятницю.

Гроссі уточнив, що лінії електропередач, що з’єднують Україну із сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскад відключень ліній електропередач всередині України. В результаті, блок однієї АЕС відключився від мережі через коливання напруги та автоматично вимкнувся, а інші блоки інших АЕС були змушені зменшити потужність. Окрім того, майданчик Чорнобильської АЕС зазнав повної втрати зовнішнього електропостачання та приблизно годину покладався на свої аварійні дизель-генератори.

"Ця остання подія в електромережі України є яскравим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки, що виникають через погіршення стану мережі… Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання семи незамінних принципів, щоб забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт", – наголосив Гроссі.

Він зазначив, що на тлі посилення "військової активності, яка впливає на українську електромережу", три команди МАГАТЕ наразі відвідують 10 підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту в Україні. Метою цієї двотижневої місії МАГАТЕ є оцінка тривалої шкоди, завданої електромережі, огляд ремонтних робіт та визначення практичних кроків для посилення стійкості зовнішніх джерел живлення АЕС країни. Одна з команд також відвідала Київ, де обговорила подальшу підтримку МАГАТЕ експлуатації АЕС за погіршення стану мережі.

Це вже друга подібна місія за стільки ж місяців: попередня відбулася у грудні 2025 року та підтвердила наявність кумулятивного впливу на роботу АЕС та умови праці персоналу, додав Гроссі.

Він зауважив, що прояви зниження стабільності енергосистеми в Україні стали очевидними наприкінці січня на Чорнобильській АЕС. Групу МАГАТЕ повідомили, що дизельні генератори для об’єкту "Новий безпечний конфайнмент" та Тимчасового сухого сховища відпрацьованого ядерного палива несподівано запустилися у п’ятницю, 23 січня, через коливання в мережі. Дизельні генератори для обох об’єктів були вручну переведені в режим очікування протягом кількох хвилин.

"Це ще раз підкреслює вплив, який націлена на мережі військова активність може мати на системи безпеки", – додав генеральний директор агентства.

У повідомлені також зазначається, що раніше минулого тижня Чорнобильська АЕС виявила 44 дрони у своїй зоні спостереження. У вівторок минулого тижня команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС сховалася у своєму готелі, тоді як два дрони було виявлено в зоні спостереження станції. Ще шість дронів було виявлено на Рівненській АЕС минулого тижня.

В той же час в інформації відсутні жодні згадування про те, хто є джерелом цієї "військової активності".

Теги: #аес #магате

