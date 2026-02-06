Петиція із закликом прибрати зі споруд Києва графіті з адресами каналів з реалізації наркотиків не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом прибрати з усіх споруд столиці графіті з адресами каналів з реалізації наркотичних речовин та прекурсорів не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 8 грудня 2025 року і станом на 6 лютого петиція набрала лише 1,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Майже на всіх будинках столиці невідомі особи, порушуючи благоустрій, за допомогою фарби наносять графіті з вказанням адрес каналів, які реалізують наркотичні речовини та/або прекурсори, обіг яких суворо регламентований чинним законодавством. Зацікавленим в споживанні наркотиків або іншим особам не складає проблеми за допомогою телефону зайти за вказаною на графіті адресою, та придбати наркотики або речовини, які внаслідок хімічної обробки перетворюються на них", - йшлося у петиції.

На думку автора петиції, дані написи сприяють поширенню наркотиків серед населення міста, особливо молоді.

У звʼязку з цим, він пропонував вжити наступних заходів: спонукати власників споруд всіх форм власності або орендарів прибрати з будинків такі написи, і в подальшому контролювати належний зовнішній вигляд споруд; Департаменту комунальної власності, та іншим уповноваженим органам звернутися до органів внутрішніх справ щодо співпраці у вирішенні даної проблеми; опрацювати дієвий практичний механізм притягнення до відповідальності осіб, винних в порушенні благоустрою шляхом нанесення на споруди та будинки протиправних написів.