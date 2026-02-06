Інтерфакс-Україна
Події
16:28 06.02.2026

Понад 30 осіб загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану

1 хв читати

Вибух у шиїтській мечеті в Ісламабаді забрав життя 31 людини, понад 160 поранено, повідомляє Associated Press.

"Потужний вибух прогримів у шиїтській мечеті на околиці столиці Пакистану під час п’ятничної молитви, внаслідок чого загинула 31 людина і щонайменше 169 дістали поранень", - пише агентство.

Поліція розпочала розслідування.

Наразі в районі мечеті тривають рятувальні роботи. Місцева влада побоюється, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані.

Теги: #пакистан #мечеть #вибух

