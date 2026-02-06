ДПСУ розширила список пунктів пропуску, на яких призупинене оформлення вантажівок через негоду

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Станом на 15:30, у зв’язку з ускладненням погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у межах Одеської та Вінницької областей у ряді пунктів пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням в телеграм-каналі, обмеження діє на пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Тудора" (суміжний український пункт пропуску "Старокозаче"), "Джурджулешти – Рені", "Мирне" (суміжний український пункт пропуску "Табаки"), "Вулканешти" (суміжний український пункт пропуску "Виноградівка") та "Отач" (суміжний український пункт пропуску "Могилів-Подільський").