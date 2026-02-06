Інтерфакс-Україна
Події
16:20 06.02.2026

ДПСУ розширила список пунктів пропуску, на яких призупинене оформлення вантажівок через негоду

1 хв читати
ДПСУ розширила список пунктів пропуску, на яких призупинене оформлення вантажівок через негоду
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Станом на 15:30, у зв’язку з ускладненням погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у межах Одеської та Вінницької областей у ряді пунктів пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням в телеграм-каналі, обмеження діє на пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Тудора" (суміжний український пункт пропуску "Старокозаче"), "Джурджулешти – Рені", "Мирне" (суміжний український пункт пропуску "Табаки"), "Вулканешти" (суміжний український пункт пропуску "Виноградівка") та "Отач" (суміжний український пункт пропуску "Могилів-Подільський").

Теги: #призупинення #кордон #вантажівки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 06.02.2026
В Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови

В Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови

15:16 04.02.2026
ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

18:11 03.02.2026
Дарницька ТЕЦ після обстрілу РФ тимчасово призупинила роботу

Дарницька ТЕЦ після обстрілу РФ тимчасово призупинила роботу

13:12 31.01.2026
Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

11:18 31.01.2026
У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

09:16 31.01.2026
На Харківщині ліквідували наслідки негоди, відновлено рух великовагового транспорту на трасах М-29 та М-03

На Харківщині ліквідували наслідки негоди, відновлено рух великовагового транспорту на трасах М-29 та М-03

10:55 26.01.2026
На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

19:18 24.01.2026
Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

19:35 19.01.2026
Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

10:46 18.01.2026
В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА