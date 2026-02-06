Серед українців зростає попит на короткий заміський відпочинок

Попит на короткі поїздки в межах одної або двох годин від мегаполісу стабільно зростає: 69% українців потребують такого формату відпочинку, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

"За результатами опитування серед постійних гостей Ribas Hotels 69% українців потребують перезавантаження без довгих переміщень. Саме цей запит і сформував інтерес до коротких заміських форматів відпочинку", — зазначив він

За словами Лупашка, більшість популярних туристичних напрямків потребують значних часових витрат на дорогу, що робить поїздки на одну-дві доби малоефективними. На зміну туристичної поведінки українців у руслі останніх тенденцій найбільш затребуваними є комплекси, орієнтовані на короткий заміський відпочинок.

У цілому запит на короткостроковий відпочинок містян добре впливає на фінансові показники таких готелів. Зокрема, в одеських готелях мережі у січні 2026 року порівняно з січнем 2025 року завантаження зросло на 7%, а доходи - на 25-28%.

У Київській області у новому котеджному містечку Mandra Petrichor (Макарівській р-н) попит підсилює завантаження в будні дні та приводить до 100%-го бронювання номерів на вихідних. Саме тому після відкриття першої черги Mandra Petrichor, де доступні для бронювання 20 будиночків формату A-frame, у 2026р році планується запуск другої черги. В цілому проєкт передбачає три концептуально різні черги, орієнтовані на різні формати відпочинку —для пар, сімей з дітьми та компаній друзів.

Ribas Hotels Group — створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу. Об’єднує весь процес — від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. Ribas Hotels Group єдина готельна група, що самостійно закриває всі етапи створення та розвитку готельних проєктів.

У портфелі компанії - 56 проєктів на етапі будівництва, запуску або в управлінні, зокрема в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів.