Uklon з 7 лютого запроваджує цілодобовий режим роботи у Дніпрі, Харкові та ще у 5 містах України

Онлайн-сервіс таксі Uklon з 7 лютого працюватиме цілодобово ще у 7 містах країни, серед них: Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів, йдеться у повідомленні компанії у п`ятницю.

"Це рішення ми ухвалили у відповідь на заклик президента України та згідно з постановою уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", - наголосив Uklon у Facebook.

Загалом сервіс таксі надає послуги у 26 містах країни: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

У компанії нагадали, що для пересування у комендантську годину необхідні перепустки. Водночас у Києві наразі перепустка не є необхідною за умови, якщо українці планують їхати до Пунктів незламності чи обігріву.

Як повідомлялось, Uklon та Bolt від 17 січня розпочали цілодобову роботу в Києві, а з 22 січня Uklon розширив цілодобову роботу своїх застосунків виклику авто та доставки ще на 16 міст України, а також виділив 3 млн грн у вигляді промокодів, які було розподілено у співпраці з органами місцевого самоврядування для підтримки мобільності до/з Пунктів незламності.

Uklon - продуктова сервісна IT-компанія, розробник однойменного онлайн-сервісу виклику авто. З квітня 2025 року стратегічним власником Uklon є один з найбільших національних операторів електронних комунікацій "Київстар", який володіє 97% корпоративних прав Uklon.