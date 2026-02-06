Інтерфакс-Україна
16:05 06.02.2026

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Запорізька АЕС залишається українською, і з технічної точки зору тільки Україна може експлуатувати її, а її спільне використання неможливе, заявив тво голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк

"Політики, мабуть, обговорюють якісь варіанти можливого спільного використання ЗАЕС. Але з точки зору технічних спеціалістів і "Енергоатома" як оператора всіх АЕС, це неможливо. Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС. Тільки Україна має ліцензії на всі її елементи, починаючи від реакторів і закінчуючи системами управління", - сказав він на брифінгу на одній з АЕС у пʼятницю, передає кореспондент ЕНЕРГОРЕФОРМИ з місця події.

"Те, що Росія намагається видати собі ліцензію, це абсурд. Бо, наприклад, не має ні проєктів, ні ліцензій на теж ядерне паливо Westinghouse", - додав Ковтонюк.

