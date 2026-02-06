Інтерфакс-Україна
Події
16:01 06.02.2026

Зеленський і голова МЗС Естонії обговорили додаткові внески у програму PURL, енергетичну допомогу та зміцнення ППО

2 хв читати
Зеленський і голова МЗС Естонії обговорили додаткові внески у програму PURL, енергетичну допомогу та зміцнення ППО
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, повідомляє пресслужба голови держави.

"Володимир Зеленський і Маргус Цахкна обговорили подальшу оборонну підтримку України та співпрацю з партнерами в межах Коаліції охочих. Президент поінформував про потреби України, передусім про необхідність додаткових ракет для ППО", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Зеленський відзначив участь Естонії у програмі PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати ракети для ППО у США. Зеленський наголосив, що зараз Україна потребує додаткових внесків у PURL. За словами Цахкна, Естонія розглядає таку можливість.

"Ми вдячні за енергетичні пакети, насамперед енергетичну підтримку, яка є ключовою для нас під час усіх цих жахливих атак по нашій енергетичній інфраструктурі. У будь-якому випадку ми маємо бути сильними на полі бою також, і тому друге – це те, що ми дуже вдячні за всі ваші військові пакети допомоги", – наголосив Зеленський.

В свою чергу Цахкна зазначив, що Естонія продовжує реалізацію гуманітарних проєктів. Зокрема, напередодні він взяв участь у відкритті реконструйованого житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб в Овручі для ста людей та укриття реабілітаційного центру в Житомирі. У планах – будівництво укриттів для дитячого садочка та людей з особливими потребами.

"Для мене це були особливо емоційні події, тому що дуже важливо побачити на власні очі, як невеличкі справи, які ми робимо, означають так багато. І я впевнений, що ми й надалі вас підтримуватимемо. Також ви знаєте, що наше Міністерство оборони вже узгодило вам допомогу за списком необхідних речей, яких ви потребуєте цього року", – зауважив він.

Окремо сторони обговорили дипломатичну роботу: зустрічі української, американської та російської сторін в Абу-Дабі та підготовку до наступних перемовин.

Крім того, ішлося також про кроки, які можуть примусити Росію до миру й допомогти дипломатичним зусиллям. Зокрема, розглянули фіналізацію 20-го пакета санкцій Європейського Союзу та блокування російського танкерного флоту.

Теги: #цахкна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 06.02.2026
Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

15:02 06.02.2026
Естонія розглядає можливість зробити додатковий внесок у PURL - глава МЗС у Києві

Естонія розглядає можливість зробити додатковий внесок у PURL - глава МЗС у Києві

20:20 05.02.2026
Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

20:18 05.02.2026
Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

19:25 05.02.2026
Зеленський подякував Швеції за $100 млн енергетичної підтримки

Зеленський подякував Швеції за $100 млн енергетичної підтримки

16:15 05.02.2026
Зеленський звільнив Ситниченка з посади глави Криворізької РДА

Зеленський звільнив Ситниченка з посади глави Криворізької РДА

15:24 05.02.2026
Зеленський анонсував нову зустріч переговорних команд найближчим часом

Зеленський анонсував нову зустріч переговорних команд найближчим часом

15:16 05.02.2026
Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

Зеленський обговорив з Туском співпрацю в енергетиці, захисті та відновленні, а також тиск на РФ

15:07 05.02.2026
Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

15:04 05.02.2026
Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

Мирного мешканця поранено через удар російського дрона по прикордонному селу Харківської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА