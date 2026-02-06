"Укрзалізниця" із 7 лютого запускає щоденний поїзд Харків - Суми

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") запускає додатковий поїзд №213/214 Харків - Суми, котрий курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого, йдеться у повідомленні компанії.

"Аби забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині, покращити транспортну доступність регіону й створити комфортні пересадки на поїзди по Україні та за кордон, поїзд №213/214 Харків — Суми курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого", - написала "Укрзалізниця" у п’ятницю.

Зазначається, що з Харкова поїзд відправлятиметься о 09:00, прибуватиме до Сум о 12:17. Відправлення із Сум здійснюватиметься о 12:56, прибуття до Харкова — о 16:01.

Передбачено зупинки у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному, додали в УЗ.

"Укрзалізниця" уточнила, що у складі поїзда є купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння. Водночас діятиме невелика зміна для пасажирів, зокрема, непарні місця — біля вікна, а парні — біля проходу.

Окремо в УЗ нагадали, що в Харкові можна скористатися пересадками на поїзди до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, а також на міжнародні рейси до Холма та Перемишля.