15:41 06.02.2026

Чотири людини поранено через удар російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Четверо людей зазнали поранень через атаку російського безпілотника у Пологівському районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Чотири людини поранені внаслідок атаки ворожого дрона у Пологівському районі. У Преображенській громаді росіяни fpv-дроном атакували легковий автомобіль, яким їхала родина. Автомобіль пошкоджений", - написав він у Телеграмі.

За його словами, постраждалим – чоловікам 77 та 46 років, а також 75-річній і 37-річній жінкам - надана необхідна медична допомога.

Теги: #запорізька_область

