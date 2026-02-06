В Маріуполі росіяни знищують масові поховання цивільних, загиблих у 2022 році, – ЦПД

В окупованому Маріупольському районі зафіксовано зміни на місцях масових поховань цивільних, загиблих під час боїв у 2022 році. Йдеться, зокрема, про Старокримське кладовище, а також цвинтарі в селах Виноградне та Мангуш, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Супутникові знімки свідчать, що у Виноградному масове поховання перетворили на звичайні могили, а в Мангуші територію спершу розчистили, після чого почали використовувати для розширення дороги", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ЦПД наголосили, що такі дії свідчать про спроби російської сторони приховати масштаби воєнних злочинів, стерти сліди масових убивств і створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.

Нагадується, що за даними прокуратури Донецької області, зареєстровано приблизно 6 500 кримінальних проваджень щодо загибелі цивільних, серед них – близько 200 дітей. Через відсутність доступу до окупованого міста точна кількість жертв невідома: за різними оцінками, під час боїв за Маріуполь загинуло від 8 до 21 тисячі цивільних.

"Попри спроби подати Маріуполь як вітрину "русского міра", окупаційна влада цинічно знищує пам’ять про жертв та наслідки власної агресії", - резюмували в ЦПД.