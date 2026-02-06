Інтерфакс-Україна
Події
15:34 06.02.2026

В Маріуполі росіяни знищують масові поховання цивільних, загиблих у 2022 році, – ЦПД

1 хв читати

В окупованому Маріупольському районі зафіксовано зміни на місцях масових поховань цивільних, загиблих під час боїв у 2022 році. Йдеться, зокрема, про Старокримське кладовище, а також цвинтарі в селах Виноградне та Мангуш, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Супутникові знімки свідчать, що у Виноградному масове поховання перетворили на звичайні могили, а в Мангуші територію спершу розчистили, після чого почали використовувати для розширення дороги", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ЦПД наголосили, що такі дії свідчать про спроби російської сторони приховати масштаби воєнних злочинів, стерти сліди масових убивств і створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.

Нагадується, що за даними прокуратури Донецької області, зареєстровано приблизно 6 500 кримінальних проваджень щодо загибелі цивільних, серед них – близько 200 дітей. Через відсутність доступу до окупованого міста точна кількість жертв невідома: за різними оцінками, під час боїв за Маріуполь загинуло від 8 до 21 тисячі цивільних.

"Попри спроби подати Маріуполь як вітрину "русского міра", окупаційна влада цинічно знищує пам’ять про жертв та наслідки власної агресії", - резюмували в ЦПД.

Теги: #поховання #маріуполь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 31.01.2026
Очільника окупаційної адміністрації Маріуполя заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

Очільника окупаційної адміністрації Маріуполя заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

09:21 17.01.2026
На ТОТ Маріуполя блекаут і перебої з опаленням через ураження підстанції – міська рада

На ТОТ Маріуполя блекаут і перебої з опаленням через ураження підстанції – міська рада

21:20 30.12.2025
МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

13:58 29.11.2025
На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

09:15 30.10.2025
Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

10:55 29.09.2025
На НВМК за перший місяць відбулося 108 поховань українських Захисників

На НВМК за перший місяць відбулося 108 поховань українських Захисників

10:26 22.09.2025
Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

10:16 13.09.2025
На НВМК відбулося перше поховання упізнаного Захисника

На НВМК відбулося перше поховання упізнаного Захисника

11:15 06.09.2025
На НВМК за тиждень відбулися почесні поховання 27 невідомих Захисників

На НВМК за тиждень відбулися почесні поховання 27 невідомих Захисників

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА