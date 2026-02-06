Стартувала подача заявок в "Дії" на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

У п’ятницю стартувала подача заявок на порталі "Дії" на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, 20 тис. грн буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року, а перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.

Вона розповіла, що уряд зробив процедуру максимально простою: списки подають підприємства через портал "Дія" з 6 по 15 число наступного місяця — працівникам не потрібно подаватися самостійно; про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через "Дію", воно надійде після 16 лютого; відкривати нові рахунки не потрібно — кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.