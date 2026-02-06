Інтерфакс-Україна
Події
15:12 06.02.2026

В застосунку Резерв+ 7 лютого проводимуться технічні роботи

1 хв читати
В застосунку Резерв+ 7 лютого проводимуться технічні роботи
Фото: Міноборони України

В суботу, 7 лютого, з 00:00 до 01:00 у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID, повідомляє Міністерство оборони України.

"У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Користувачам рекомендується завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документу.

Роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

