15:02 06.02.2026

Естонія розглядає можливість зробити додатковий внесок у PURL - глава МЗС у Києві

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який прибув із візитом до Києва, повідомив про розгляд естонською стороною можливості додаткового внеску до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї.

"Естонія доєдналася до механізму PURL. Наш уряд зараз розглядає можливість зробити додатковий внесок до PURL, щоб Україна могла отримати від США те, що потрібно (зброю - ІФ-У)", - сказав він на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві в пʼятницю.

Цахкна наголосив, що Естонія на 100% підтримує Україну та її територіальну цілісність. Міністр запевнив, що Таллінн ніколи не визнає насильницьку зміну кордонів України.

"Жодних змін у позиції Естонії щодо підтримки України. Більше тиску на РФ", - сказав він, пообіцявши продовжувати військову допомогу Україні.

Наприкінці вересня 2025 року Цахкна заявив, що Естонія виділить EUR10 млн на ініціативу PURL.

Теги: #purl #цахкна #естонія

