Єврокомісія не коментує готовність деяких лідерів ЄС до переговорів з Путіним, але констатує, що умови для цього ще не створені

В Європейській комісії не коментують готовність деяких лідерів Європейського союзу, у тому числі президента Франції Емманюеля Макрона, до прямих переговорів з правителем Кремля Володимиром Путіним, констатуючи, що безпосередньо для Єврокомісії відповідні умови для таких контактів – а це переговори для досягнення миру для України - ще не створені.

Про це у п’ятницю в Брюсселі сказала речник Європейської комісії Паула Піньйо, коментуючи на прохання журналістів той факт, що президент Європейської комісії зустрічалася у четвер в Парижі з Макроном, який на цьому тижні відправив свого дипломатичного радника з дискретною поїздкою до Москви для безпосередньої розмови з Кремлем.

За її словами, ця тема не обговорювалася вчора на зустрічі між президентом фон дер Ляєн та президентом Макроном, але "контакти з представником французького уряду щодо цього візиту були".

"Як я вже мала можливість сказати деякий час тому, у певний момент доведеться контактувати з президентом Путіним. І ми хотіли б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, якщо будуть виконані умови. Але проблема в тому, що ми практично не бачимо жодних сигналів готовності досягти угоди, досягти миру в Україні. Тож це потрібно враховувати, коли ми говоримо про прямі переговори з президентом Путіним", - пояснила речник позицію Європейської комісії.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи підтримує президент той факт, що Франція "якимось чином відновлює співпрацю з Кремлем", не зважаючи на те, що відповідні умови для переговорів не створені, Піньйо констатувала, що серед держав-членів "спільної позиції немає".

"Ми справді бачимо зміну позиції деяких держав-членів, і ми бачимо, що кілька держав-членів відкривають для себе таку можливість. Тож подивимося, де ми знаходимося, і подивимося, чи справді це стає звичним явищем, і чи є більшість лідерів у ЄС, які захищатимуть такий підхід. Тож наразі ми не можемо сказати більше, але ми справді бачимо зміну ставлення (до питання переговорів з Путіним – ІФ-У) деяких лідерів", - зауважила Піньйо.

Говорячи про питання нових санкцій для РФ, речник Єврокомісії наголосила, що Брюссель розглядає їх "як один із засобів чинити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів, як засіб, щоб створити умову для досягнення миру в Україні". "Тому ми дуже активно працюємо над 20-м пакетом санкцій. Ми казали, що це має бути готово найближчим часом. Тож подивимося, коли саме будуть виконані всі умови для прийняття (20-го пакету санкцій – ІФ-У). Але я можу підтвердити, що останніми днями тривала велика робота над цим 20-м пакетом санкцій. Тож я думаю, що ми можемо очікувати цього досить скоро", - пояснила вона стан речей стосовно нових санкцій для РФ.