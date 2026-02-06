Інтерфакс-Україна
Події
14:49 06.02.2026

Єврокомісія не коментує готовність деяких лідерів ЄС до переговорів з Путіним, але констатує, що умови для цього ще не створені

2 хв читати
Єврокомісія не коментує готовність деяких лідерів ЄС до переговорів з Путіним, але констатує, що умови для цього ще не створені

В Європейській комісії не коментують готовність деяких лідерів Європейського союзу, у тому числі президента Франції Емманюеля Макрона, до прямих переговорів з правителем Кремля Володимиром Путіним, констатуючи, що безпосередньо для Єврокомісії відповідні умови для таких контактів – а це переговори для досягнення миру для України - ще не створені.

Про це у п’ятницю в Брюсселі сказала речник Європейської комісії Паула Піньйо, коментуючи на прохання журналістів той факт, що президент Європейської комісії зустрічалася у четвер в Парижі з Макроном, який на цьому тижні відправив свого дипломатичного радника з дискретною поїздкою до Москви для безпосередньої розмови з Кремлем.

За її словами, ця тема не обговорювалася вчора на зустрічі між президентом фон дер Ляєн та президентом Макроном, але "контакти з представником французького уряду щодо цього візиту були".

"Як я вже мала можливість сказати деякий час тому, у певний момент доведеться контактувати з президентом Путіним. І ми хотіли б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, якщо будуть виконані умови. Але проблема в тому, що ми практично не бачимо жодних сигналів готовності досягти угоди, досягти миру в Україні. Тож це потрібно враховувати, коли ми говоримо про прямі переговори з президентом Путіним", - пояснила речник позицію Європейської комісії.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи підтримує президент той факт, що Франція "якимось чином відновлює співпрацю з Кремлем", не зважаючи на те, що відповідні умови для переговорів не створені, Піньйо констатувала, що серед держав-членів "спільної позиції немає".

"Ми справді бачимо зміну позиції деяких держав-членів, і ми бачимо, що кілька держав-членів відкривають для себе таку можливість. Тож подивимося, де ми знаходимося, і подивимося, чи справді це стає звичним явищем, і чи є більшість лідерів у ЄС, які захищатимуть такий підхід. Тож наразі ми не можемо сказати більше, але ми справді бачимо зміну ставлення (до питання переговорів з Путіним – ІФ-У) деяких лідерів", - зауважила Піньйо.

Говорячи про питання нових санкцій для РФ, речник Єврокомісії наголосила, що Брюссель розглядає їх "як один із засобів чинити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів, як засіб, щоб створити умову для досягнення миру в Україні". "Тому ми дуже активно працюємо над 20-м пакетом санкцій. Ми казали, що це має бути готово найближчим часом. Тож подивимося, коли саме будуть виконані всі умови для прийняття (20-го пакету санкцій – ІФ-У). Але я можу підтвердити, що останніми днями тривала велика робота над цим 20-м пакетом санкцій. Тож я думаю, що ми можемо очікувати цього досить скоро", - пояснила вона стан речей стосовно нових санкцій для РФ.

Теги: #путін #єврокомісія #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 06.02.2026
Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

04:30 06.02.2026
МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

20:18 05.02.2026
Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

20:10 05.02.2026
Віткофф про підсумки переговорів в ОАЕ: делегації провели широкі дискусії щодо невирішених питань, обговорення були конструктивними

Віткофф про підсумки переговорів в ОАЕ: делегації провели широкі дискусії щодо невирішених питань, обговорення були конструктивними

19:53 05.02.2026
Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

15:24 05.02.2026
Зеленський анонсував нову зустріч переговорних команд найближчим часом

Зеленський анонсував нову зустріч переговорних команд найближчим часом

14:09 05.02.2026
Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

09:32 05.02.2026
Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

18:34 04.02.2026
Перемовини в Абу-Дабі в середу продовжилися у форматі роботи в групах - Умєров

Перемовини в Абу-Дабі в середу продовжилися у форматі роботи в групах - Умєров

17:00 04.02.2026
Українська переговорна команда завершила зустріч в Абу-Дабі, в четвер очікується продовження перемовин – речниця секретаря РНБО

Українська переговорна команда завершила зустріч в Абу-Дабі, в четвер очікується продовження перемовин – речниця секретаря РНБО

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА