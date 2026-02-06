Міноборони: верифікувати термінал Starlink може кожен користувач системи DELTA

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України доводить до відома військових, що верифікувати термінал Starlink може кожен користувач системи DELTA.

"Увага, військові! Верифікувати ваші термінали Starlink простіше, ніж повідомлялося раніше. Для цього не обов’язково звертатися до уповноваженого в/ч чи начальника зв’язку. Внести в DELTA інформацію про термінал може кожен користувач системи", - йдеться у повідомленні на сторінці військового відомства у Facebook.