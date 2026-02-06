Інтерфакс-Україна
Події
14:47 06.02.2026

Міноборони: верифікувати термінал Starlink може кожен користувач системи DELTA

1 хв читати
Міноборони: верифікувати термінал Starlink може кожен користувач системи DELTA
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України доводить до відома військових, що верифікувати термінал Starlink може кожен користувач системи DELTA.

"Увага, військові! Верифікувати ваші термінали Starlink простіше, ніж повідомлялося раніше. Для цього не обов’язково звертатися до уповноваженого в/ч чи начальника зв’язку. Внести в DELTA інформацію про термінал може кожен користувач системи", - йдеться у повідомленні на сторінці військового відомства у Facebook.

Теги: #delta #верифікація #starlink

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 05.02.2026
У військах РФ мають труднощі через блокування Starlink - джерело у генштабі ЗСУ

У військах РФ мають труднощі через блокування Starlink - джерело у генштабі ЗСУ

12:15 05.02.2026
Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

10:10 05.02.2026
Маск закликав користувачів Starlink в Україні верифікувати термінали

Маск закликав користувачів Starlink в Україні верифікувати термінали

10:02 04.02.2026
Міністр оборони - командирам: Організуйте верифікацію терміналів Starlink

Міністр оборони - командирам: Організуйте верифікацію терміналів Starlink

10:54 02.02.2026
Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

09:39 31.01.2026
Більше 1,3 млн пенсіонерів ВПО залишилися без пенсій у січні через складну процедуру верифікації - омбудсман

Більше 1,3 млн пенсіонерів ВПО залишилися без пенсій у січні через складну процедуру верифікації - омбудсман

14:20 27.01.2026
Міносвіти: вже 68 освітніх осередків у 25 країнах світу пройшли верифікацію

Міносвіти: вже 68 освітніх осередків у 25 країнах світу пройшли верифікацію

19:21 28.11.2025
У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

17:10 06.08.2025
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

16:20 29.04.2025
Верифіковано вже понад 90% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес - Мінрозвитку

Верифіковано вже понад 90% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес - Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА