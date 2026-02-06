Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор по ситуації в Києві та інших населених пунктах, а також у громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту.

"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів"", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент також повідомив, що у Києві досі без опалення 1200 будинків у різних районах.

"Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що протягом січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці.

"МВС України доповіло по залученню необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву. Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму", - повідомив президент.