Інтерфакс-Україна
Події
14:28 06.02.2026

В Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови

1 хв читати
На кордоні України та Молдови тимчасово припинений пропуск вантажівок у зв’язку з погодними умовами, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У зв’язку з ускладненням погодних умов, тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора" (суміжний з українським пунктом пропуску "Старокозаче") в Одеській області та в пунктах пропуску "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" в Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що фформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови, узв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця.

"Просимо водіїв і перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів", - звернулися у Держприкордонслужбі.

Теги: #припинення #пропуск #вантажівки

