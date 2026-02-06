В Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови

На кордоні України та Молдови тимчасово припинений пропуск вантажівок у зв’язку з погодними умовами, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У зв’язку з ускладненням погодних умов, тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора" (суміжний з українським пунктом пропуску "Старокозаче") в Одеській області та в пунктах пропуску "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" в Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що фформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови, узв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця.

"Просимо водіїв і перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів", - звернулися у Держприкордонслужбі.