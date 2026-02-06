Прокопенко: Якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", полковник Денис Прокопенко заявив, що російський генерал-лейтенант Владімір Алєксєєв, замах на життя якого було скоєно у п’ятницю, був старшим із представників Росії на перемовинах в Маріуполі в травні 2022 року під час виходу українського гарнізону з "Азовсталі".

"Алєксєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених. І саме його підпис стояв під відповідним документом, підписаним тоді в Маріуполі. Також тоді ми виявили людяність і передали Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою. Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених "азовців", відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження… Навіть якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Прокопенко додав, що, за даними ГУР МО, Алєксєєв є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також за організацію так званого "референдуму" в Херсонській області.

"Жоден воєнний злочинець, який вбивав та катував українських військових і цивільних, руйнував українські міста, викрадав українських дітей та вчиняв інші злочини проти українського народу, ніколи не буде почуватись в безпеці. У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи. Відплата знайде кожного", - наголосив він.

Раніше росЗМІ повідомили, що у Москві поранення отримав перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв. Вранці 6 лютого невідомий відкрив вогонь по чоловікові у житловому будинку на Волоколамському шосе, після чого зник. Потерпілого доставили до міської лікарні.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенанту Алєксєєву 64 роки, він народився 24 квітня 1961 року в с. Голодьки Хмельницького району Вінницької області. У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище (військовий інститут) ім. В.Ф.Маргелова. Служив на посаді начальника розвідувальних управлінь Московського та Далекосхідного військових округів. Надалі був призначений начальником 14 управління ГРУ ГШ ЗС РФ.

"Відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для нанесення ракетно-авіаційних ударів по українській території, в т.ч. по цивільних об’єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації т.зв. референдумів (створення "Херсонської народної республіки")", - повідомляється на сайті ГУР.