СБУ: затримано посадовця КМДА, який вимагав "відкат" за поставку навчального обладнання до київських шкіл

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КП КМДА), повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п'ятницю українська спецслужба інформує, що чиновник вимагав від підрядника майже 1,2 млн грн за підписання контракту на поставку навчального обладнання до столичних шкіл.

Як встановило розслідування, розмір хабаря становив 10% від загальної суми договору, укладеного у грудні 2025 року.

"Після визначення переможця тендера, керівник КП КМДА зустрівся з підприємцем і вимагав "відкат" за своєчасну оплату поставленого обладнання", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували злочинні дії посадовця і затримали його "на гарячому" в Києві після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.