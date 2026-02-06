Обстановка під Мирноградом суттєво ускладнилася за останній тиждень, росіяни заводять в місто важку техніку – 79 ОДШБр

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді суттєво ускладнилася. Основні зусилля зі стримування подальшого просування противника Сили оборони зосереджують на північних околицях Мирнограду, де тривають активні бойові дії, повідомляє командування 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Для реалізації задуму з окупації міста противник заводить у центральну частину Мирнограду важку техніку, зокрема артилерію. Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста. Тиск противника на північ від міста суттєво обмежує можливості застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це, своєю чергою, звужує можливості вогневого впливу на ворога", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що в умовах ускладненої обстановки 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7 корпусу ДШВ провели пошуково-ударні дії на північ від Мирнограду для виявлення та ліквідації ворожих груп. Тим самим, не дозволивши росіянам зайти у тил українських позицій.