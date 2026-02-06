Інтерфакс-Україна
Події
14:09 06.02.2026

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам, повідомляє Міністерство оборони України.

"Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.

Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак росіян. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року.

Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки.

 

