Кабмін запланував на 2028р проведення нацдосліджень щодо вживання алкогольних напоїв
Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо скорочення споживання алкогольних напоїв та мінімізації шкоди через посилення системи державного контролю, профілактики та реагування на наслідки їх споживання на 2026—2028 роки.
Згідно з розпорядженням №120 від 5 лютого, серед заходів передбачається: проведення у 2026-2028 роках інформаційних і просвітницьких кампаній серед населення щодо шкоди та негативних наслідків, що настають через споживання алкогольних напоїв, з метою скорочення та припинення їх споживання; забезпечення розроблення навчального курсу для медичних працівників і надавачів соціальних послуг з метою підвищення їх рівня обізнаності про способи інформування про шкоду, завдану здоров’ю внаслідок вживання алкогольних напоїв, популяризації здорового способу життя та формування усвідомленого і відповідального ставлення до здоров’я через відмову від вживання або скорочення споживання алкогольних напоїв.
Також передбачається забезпечення розроблення навчального курсу з питань раннього виявлення, діагностики та лікування розладів внаслідок вживання алкогольних напоїв і впровадження надання послуг з раннього виявлення, діагностики та лікування розладів внаслідок вживання алкогольних напоїв у центрах ментального (психічного) здоров’я при закладах охорони здоров’я.
Крім того, на 2028 рік заплановано проведення на національному рівні досліджень щодо вживання алкогольних напоїв серед різних груп населення, а в 2027-2028 роках - проведення аналізу економічних витрат системи охорони здоров’я та загальних економічних витрат внаслідок споживання алкоголю населенням.
Як повідомлялося, у Єврокомісії повідомили, що очікують, що в найближчі дев’ять років споживання вина в Європі знижуватиметься щорічно на 0,9%.