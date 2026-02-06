Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

У п’ятницю, 6 лютого, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Глава МЗС висловив глибоку вдячність за передачу в межах візиту 10 потужних генераторів, а також за внесок Естонії у грудні в обсязі 2 млн євро на підтримку енергетики України та 400 тис. євро у січні, зібраних естонськими неурядовими організаціями", - йдеться у повідомленні.

Він також подякував Естонії за патронат над відбудовою Житомирської області та конкретні результати.

Крім того, Сибіга заявив про плани відкриття нових почесних консульств України в естонських містах Тарту та Нарва у 2026 році.

Глави української та естонської дипломатій обговорили мирні зусилля, підсумки зустрічей в Абу-Дабі та подальші кроки. Сторони погодилися, що для успіху дипломатії необхідно посилювати тиск на агресора.

Окремою темою переговорів стала оборонна співпраця. Сибіга відзначив лідерську роль Естонії в ІТ-коаліції. Сторони обговорили розвиток взаємодії у сферах кібербезпеки та оборонних технологій.

"Ми також цінуємо тверду позицію Нордично-Балтійської вісімки — наших найближчих союзників. Цьогоріч саме Естонія координує цю групу країн. Ми розраховуємо на подальше зміцнення взаємодії з Україною, посилення політичної координації та практичної підтримки в протидії російській агресії", – зазначив Сибіга.

Сторони також обговорили інструменти максимального посилення 20-го пакета санкцій ЄС. За словами Сибіги, Україна розраховує, що новий санкційний пакет стане болісним для російської економіки, яка вже входить у фазу глибокої рецесії. Він також підтримав ініціативу Естонії заборонити вʼїзд до Європи учасникам російської агресії проти України.

Глава МЗС України окремо подякував Естонії за приєднання до Керівного комітету Спеціального трибуналу, "що вкотре демонструє справжнє лідерство на треку відповідальності та посилення тиску на агресора".