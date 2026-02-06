Інтерфакс-Україна
Події
13:46 06.02.2026

Екс-очільник ДПСУ Дейнеко звільнений з військової служби, Україну не полишав - речник

2 хв читати

Інформація про те, що колишній очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко виїхав з території країни, не відповідає дійсності, заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Сьогодні окремі інформаційні ресурси поширили інформацію, що Дейнеко покинув територію України. Це не відповідає дійсності", - сказав Демченко.

Речник також зазначив, що наказом від 2 лютого генерал-лейтенант Сергій Дейнеко звільнений з військової служби. У відомстві нагадали, що порядок звільнення з військової служби регулюється законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України.

Демченко наголосив, що зазначені вище документи серед інших обставин визначають і стан здоров’я, та розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство.

"Однак зазначу, що медичний огляд військовослужбовців Державної прикордонної служби України проводиться відповідними комісіями, які у прийнятті рішень є незалежними при визначенні ступеню здоров’я людини. Аби уникнути будь-які спекуляції на цій темі, окремо можу додати, що за час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема і тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень мали неодноразові операційні втручання, а також і віддалені наслідки", - розповів речник.

Раніше журналіст Віталій Глагола написав у соцмережах, що Сергія Дейнека звільнили з військової служби. За його даними, Дейнеку начебто визнали непридатним за результатами ВЛК.

22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявили, що викрили топпосадовців Державної прикордонної служби України на систематичному хабарництві.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки та 2 млн грн - до ексначальника відділу пункту пропуску на кордоні Олександра Марущака. За Дейнеку було внесено заставу.

 

Теги: #дейнеко #дпсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 04.02.2026
ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

12:32 04.02.2026
За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

17:36 02.02.2026
Втікача-ґвалтівника затримали на кордоні з Румунією у день судового засідання по його справі – ДПСУ

Втікача-ґвалтівника затримали на кордоні з Румунією у день судового засідання по його справі – ДПСУ

19:23 28.01.2026
Інформація щодо звільнення з військової служби ексочільника ДПСУ Дейнеки не відповідає дійсності - речник

Інформація щодо звільнення з військової служби ексочільника ДПСУ Дейнеки не відповідає дійсності - речник

14:12 09.01.2026
Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

17:54 06.01.2026
Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

17:49 04.01.2026
Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

17:45 04.01.2026
Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ

Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ

13:03 04.01.2026
Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

19:02 02.01.2026
Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА