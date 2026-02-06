Екс-очільник ДПСУ Дейнеко звільнений з військової служби, Україну не полишав - речник

Інформація про те, що колишній очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко виїхав з території країни, не відповідає дійсності, заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Сьогодні окремі інформаційні ресурси поширили інформацію, що Дейнеко покинув територію України. Це не відповідає дійсності", - сказав Демченко.

Речник також зазначив, що наказом від 2 лютого генерал-лейтенант Сергій Дейнеко звільнений з військової служби. У відомстві нагадали, що порядок звільнення з військової служби регулюється законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України.

Демченко наголосив, що зазначені вище документи серед інших обставин визначають і стан здоров’я, та розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство.

"Однак зазначу, що медичний огляд військовослужбовців Державної прикордонної служби України проводиться відповідними комісіями, які у прийнятті рішень є незалежними при визначенні ступеню здоров’я людини. Аби уникнути будь-які спекуляції на цій темі, окремо можу додати, що за час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема і тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень мали неодноразові операційні втручання, а також і віддалені наслідки", - розповів речник.

Раніше журналіст Віталій Глагола написав у соцмережах, що Сергія Дейнека звільнили з військової служби. За його даними, Дейнеку начебто визнали непридатним за результатами ВЛК.

22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявили, що викрили топпосадовців Державної прикордонної служби України на систематичному хабарництві.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки та 2 млн грн - до ексначальника відділу пункту пропуску на кордоні Олександра Марущака. За Дейнеку було внесено заставу.