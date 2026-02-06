В Україні у на вихідних збережеться легкий мороз, на півночі сніжитиме, а на півдні пройдуть дощі

В суботу, 7 лютого, в Україні у північній частині сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні країни опади переважно в вигляді дощу; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території сніг та дощ, у центральних та східних областях ожеледь; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті 3-8° тепла),

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця; на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у суботу сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 лютого найвища температура вдень була 9,7° в 2024р., найнижча вночі -32,2° в 1929р.

В Україні у неділю, 8 лютого, у північній частині, на Вінниччині та Черкащині невеликий сніг; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

На решті території сніг та дощ (у південно-східній частині переважно дощ); температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті, узбережжі морів та в Криму 1-6° тепла).

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

У Києві у неділю невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° морозу.