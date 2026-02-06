Інтерфакс-Україна
Події
13:30 06.02.2026

Норма про шлюб з 14 років у разі вагітності вилучена із проєкту Цивільного кодексу - Стефанчук

1 хв читати
Норма про шлюб з 14 років у разі вагітності вилучена із проєкту Цивільного кодексу - Стефанчук

Робоча група щодо підготовки проєкту нового Цивільного кодексу врахувала суспільну думку та вилучила норму, яка за рішенням суду дозволяла укладення шлюбу з 14 років у разі народження дитини або вагітності, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення — за результатами дискусій — вилучити цю норму з проєкту та залишити чинну, яка діє нині. Підсумовуючи. Цієї норми у проєкті не буде", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

Згідно з законодавством зараз в Україні мінімальний вік для укладення шлюбу становить 18 років. За рішенням суду цей вік може бути знижений до 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи.

 

Теги: #неповнолітні #шлюб #стефанчук

