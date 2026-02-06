Інтерфакс-Україна
Події
13:27 06.02.2026

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували територію України 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Також були здійснені пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".

"За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється", - повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

 

Теги: #сили_оборони #пс_зсу #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 06.02.2026
Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

Росіяни ударили дроном по цивільній автівці на Сумщині, загинула жінка – ОВА

19:47 06.02.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС в низці областей: мала ППО не має допускати тих проблем, які зараз є

Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС в низці областей: мала ППО не має допускати тих проблем, які зараз є

19:00 06.02.2026
П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

14:51 06.02.2026
Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

11:35 06.02.2026
РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

11:08 06.02.2026
Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер

Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер

09:33 06.02.2026
Кропивницький під масованою атакою росіян – ЦПД

Кропивницький під масованою атакою росіян – ЦПД

09:08 06.02.2026
Протягом доби Харків і 10 населених пунктів області зазнали обстрілів: шестеро людей постраждали

Протягом доби Харків і 10 населених пунктів області зазнали обстрілів: шестеро людей постраждали

11:41 05.02.2026
Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

11:02 05.02.2026
Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

Кропивницький під масованою атакою росіян – ЦПД

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА