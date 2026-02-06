Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували територію України 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Також були здійснені пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".

"За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється", - повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!