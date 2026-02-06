Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

Сили оборони України проводять комплекс контрзаходів для знищення повітряних цілей в умовах складної погоди, найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі із журналістами у четвер.

Головком зазначив, що щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

"В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними", - наголосив він.

Як зазначив Сирський, за сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

"Це дозволяє знищувати 70%, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - сказав він.

За словами Сирського, також триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО. Зокрема планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів.

Паралельно нарощується чисельність та якість дронів-перехоплювачів, додав головком.

Крім того, триває взаємодія з партнерами щодо забезпечення ракетами до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації з метою збереження необхідного рівня спроможностей ППО, зазначив Сирський.