У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський
У Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ, зокрема відбувається модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
На зустрічі із журналістами у четвер Сирський зазначив, що у складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. За словами головкома, загальна кількість БпЛА зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах.
"У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон", – зазначив Сирський.
Він наголосив, що триває модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.
"У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТРО створено три піхотні батальйони та два батальйони БпЛА, що суттєво підвищує їхні бойові можливості", – заявив він.
Як розповів Сирський, з літа 2025 року, з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем, частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%.
Він нагадав також, що на даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія – 40%.
Водночас розвиток дронів призводить до того, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглибину, зазначив Сирський. Він підкреслив, що кілзона вже сягає 15-20 кілометрів.
"Звісно це є викликом для нас, але водночас стимулює розвивати нашу безпілотну складову", – додав він.