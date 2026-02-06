Інтерфакс-Україна
13:15 06.02.2026

У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

У Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ, зокрема відбувається модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

На зустрічі із журналістами у четвер Сирський зазначив, що у складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. За словами головкома, загальна кількість БпЛА зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах.

"У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон", – зазначив Сирський.

Він наголосив, що триває модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.

"У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТРО створено три піхотні батальйони та два батальйони БпЛА, що суттєво підвищує їхні бойові можливості", – заявив він.

Як розповів Сирський, з літа 2025 року, з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем, частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%.

Він нагадав також, що на даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія – 40%.

Водночас розвиток дронів призводить до того, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглибину, зазначив Сирський. Він підкреслив, що кілзона вже сягає 15-20 кілометрів.

"Звісно це є викликом для нас, але водночас стимулює розвивати нашу безпілотну складову", – додав він.

