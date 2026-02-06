Інтерфакс-Україна
Події
13:13 06.02.2026

Верховний Суд залишив у силі вирок колишній народній артистці України, яка підтримала країну-агресора

2 хв читати
Верховний Суд залишив у силі вирок колишній народній артистці України - солістці Херсонського академічного музичного театру, яка підтримала входження до складу РФ чотирьох областей України, – 10 років позбавлення волі.

"Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про визнання винуватою за колабораціонізм солістки Херсонського академічного музичного театру, яка на мітингу-концерті в москві на красній площі виступила з підтримкою тимчасової окупації частини території України та ухвалення рішення про входження до складу рф територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей", - йдеться в повідомленні Верховного Суду в телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні не називається ім’я фігурантки, однак, згідно з даними порталу Судова влада України, мова йде про Рубльову Ружену Анатоліївну.

За інформацією Суду, колишню народну артистку було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, а саме в активній участі у заходах політичного характеру, спрямованих на підтримку держави-агресора, і призначено їй покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Повний текст постанови буде оголошено 9 лютого 2026 року.

Як відомо з відкритих джерел, Ружена Рубльова - українська театральна актриса і хормейстерка, музичний педагог, членка Національної спілки театральних діячів України, заслужена (2009) і народна (2021) артистка України народилася 1967 року у селищі Асканія-Нова (Херсонська обл.)

У серпні 2022 року прийняла пропозицію російської окупаційної адміністрації Херсона, погодившись очолити дві музичні школи. У школах Рубльова змушувала дітей прославляти Росію. Також вона очолила театр на території окупованого Генічеська.

В повідомленні Суду не уточнюється ім'я колишньої народної артистки.

 

