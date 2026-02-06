СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одеси як теракт

Служба безпеки України кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт, відкрито кримінальне провадження, повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

"За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув. Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення", - йдеться у повідомленні у телеграм- каналі управління СБУ в Одеській області.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомлялось, в Одесі правоохоронці розслідують вибух автомобіля в Київському районі міста. "Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Одеській області.