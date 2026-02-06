У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

Сили оборони України у 2025 році провели три наступальні операції, дві з яких – на території РФ, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Під час зустрічі із журналістами у четвер він повідомив, що, зокрема у 2025 році, Сили оборони України провели дві наступальні операції у Бєлгородській області та в Курській області РФ. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку.

"Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон", - заявив Сирський.