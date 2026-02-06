Інтерфакс-Україна
12:48 06.02.2026

Триває другий етап корпусної реформи – Сирський

Зараз триває другий етап корпусної реформи, відбувається передислокація бригад вже безпосередньо до своїх управлінь корпусів, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Під час зустрічі із журналістами у четвер Сирський наголосив, що попри складну обстановку на фронті, у Силах оборони України тривають реформи, зокрема корпусна. Корпуси створені та набули визначених спроможностей.

"Наразі відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил. В окремих корпусах батальйони БПЛА переформовуються в полки", – розповів він.

Крім того, завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів. Посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для евакуації поранених і логістики, що зменшує навантаження на особовий склад, а, отже, - і наші втрати.

"Зараз триває другий етап корпусної реформи. Передислоковуємо бригади вже безпосередньо до своїх управлінь корпусів, для того, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ", – заявив Сирський.

За його словами, перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління. У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління.

"Корпуси повністю виконують покладені на них завдання. Зростання втрат противника є, зокрема, результатом корпусної реформи", – наголосив головком.

