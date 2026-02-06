ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу – Сирський

Територіальні центри комплектування та соціального забезпечення забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", – сказав він під час зустрічі із журналістами у четвер.

Ще орієнтовно 10% рекрутуються, додав головком.

Сирський наголосив, що Бойова підготовка є ключовим чинником підвищення ефективності та збереження життя військовослужбовців. Він нагадав, що було запроваджено шосту редакцію програми підготовки: термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).

Також зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Окремо головнокомандувач наголосив, що максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях.

"Результати підготовки очевидні. Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", – сказав він.

Напрям підготовки перебуває під постійним контролем головнокомандувача ЗСУ.