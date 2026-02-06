Інтерфакс-Україна
Події
12:35 06.02.2026

ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу – Сирський

1 хв читати

Територіальні центри комплектування та соціального забезпечення забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", – сказав він під час зустрічі із журналістами у четвер.

Ще орієнтовно 10% рекрутуються, додав головком.

Сирський наголосив, що Бойова підготовка є ключовим чинником підвищення ефективності та збереження життя військовослужбовців. Він нагадав, що було запроваджено шосту редакцію програми підготовки: термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).

Також зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Окремо головнокомандувач наголосив, що максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях.

"Результати підготовки очевидні. Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", – сказав він.

Напрям підготовки перебуває під постійним контролем головнокомандувача ЗСУ.

Теги: #зсу #тцк #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 06.02.2026
У Рівному невідомі напали на групу оповіщення ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаним після проходження ВЛК

У Рівному невідомі напали на групу оповіщення ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаним після проходження ВЛК

13:17 06.02.2026
Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

13:15 06.02.2026
У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

13:02 06.02.2026
У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

12:48 06.02.2026
Триває другий етап корпусної реформи – Сирський

Триває другий етап корпусної реформи – Сирський

12:30 06.02.2026
У Купʼянську залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб; обстановка в районі Сіверська стабілізована - Сирський

У Купʼянську залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб; обстановка в районі Сіверська стабілізована - Сирський

12:06 06.02.2026
Сирський: На окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі

Сирський: На окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі

11:18 06.02.2026
САП: завершено слідство у справі щодо розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

САП: завершено слідство у справі щодо розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

10:15 06.02.2026
"Контракт 18–24" vs інші формати служби: яка різниця

"Контракт 18–24" vs інші формати служби: яка різниця

19:16 05.02.2026
В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА